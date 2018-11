3000 liter koelwater voor drugslab gevonden in gestolen bestelbus Rijen

RIJEN - Op de Mangrovelaan in Rijen is vrijdagmiddag een bestelbus aangetroffen met daarin 3000 liter koelwater voor een drugslab. Het koelwater zit in drie grote vaten. De politie hield één verdachte aan.

De verdachte is een bekende van de politie en is al meerdere keren aangehouden in verband met drugslaboratoria. De bus was gestolen en had gestolen kentekenplaten. De bus stond geparkeerd in de buurt van het winkelcentrum De Laverije.

Het terrein is afgezet. De politie doet nader onderzoek.









Ontruiming

Vorige maand waren er meerdere meldingen van voertuigen met drugsafval die criminelen in woonwijken achterlieten. Onder meer in Eindhoven moesten nabijgelegen appartementen worden ontruimd vanwege een brand in een truck met drugsafval.