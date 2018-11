Onze 5 weekendtips: Op jacht naar koopjes en trouwerijtips

WeddingFair in Den Bosch (zondag)

Een trouwerij regelen, is een hoop werk. Locatie, ringen, een fotograaf, een dj voor het feest en nog veel meer moet worden bedacht en geregeld. Het moet de mooiste dag van je leven worden dus het moet speciaal zijn maar wat wil je? Op de WeddingFair in Den Bosch krijg je tips en doe je inspiratie op. Je kan bijvoorbeeld een workshop volgen waarin je leert een moodboard van je bruiloft te maken. Je mag natuurlijk ook gewoon een beetje rondsnuffelen. Je bent vanaf 11.00 uur welkom. De toegang is gratis.



De WeddingFair is in het Jheronimus Bosch Art Centre (Jeroen Boschplein 2) in Den Bosch. Het ligt in het centrum en is goed bereikbaar met de fiets, te voet en met openbaar vervoer. Buslijnen 1, 2, 3, 4 en 6 stoppen op loopafstand van het Jheronimus Bosch Art Center. Vanaf station ’s-Hertogenbosch Centraal is het een klein kwartiertje lopen naar de WeddingFair. Of maak gebruik van de -gratis- binnenstadsbus met hop-on hop-off service. Natuurlijk kan je ook met de auto naar Den Bosch komen. Je kan je auto kwijt op verschillende parkeerplaatsen buiten de stad (en dan met de shuttlebus de stad in) of parkeergarages in de binnenstad.

So What’s Next? in Eindhoven (vrijdag, zaterdag en zondag)

Een van de dingen die ook geregeld moeten worden bij een bruiloft, is de openingsdans. Misschien is So What’s Next? een mooie plek om inspiratie op te doen voor een originele keuze. Drie dagen lang zijn er optredens van nieuwe, grensverleggende artiesten. Of je meer van de jazz bent of van hiphop, soul, of klassieke muziek, of crossovers, het komt voorbij in het Muziekgebouw Eindhoven (Heuvel Galerie 140) en op verschillende locaties in het centrum van de stad. So What’s Next? opent op vrijdag met het bijzondere project ‘Songs of Joni Mitchell’. Een ode aan de levende legende door het Noordpool Orkest met speciale gasten. Zaterdag hoor je funk, British jazz en nog veel meer. Op zondag is er meer jazz maar ook soul. Bijvoorbeeld met soulzangeres Poppy Ajudha.

Kaartjes bestel je via de site van het festival en die van het Muziekgebouw. Afhankelijk van de dag betaal 20 tot 42,50 euro voor een dagkaart. Wil je alle drie de dagen gaan, dan is het misschien handiger om een passe-partout te kopen. Die kost 75 euro. Het festival is prima te bereiken met het openbaar vervoer. Het Muziekgebouw ligt vijf minuutjes lopen van het station en ook de andere locaties liggen niet ver van het station af. Parkeren is wat lastiger in Eindhoven maar kan natuurlijk wel.

EK Veldrijden in Rosmalen (vrijdag, zaterdag en zondag)

Is blubber, strijd en afzien je ding? En dan niet om zelf te doen maar om te zien? Kom naar Rosmalen dit weekend. Daar zie je in het Autotron de Europese toppers (van nu en van weleer) strijden om Europese titels Veldrijden. de Belgen Toon Aerts, Wout van Aert, Laurens Sweeck (de top 3 van de UCI Wereldbeker Veldrijden) zijn er bij, net als onze ‘eigen’ Kelvin Bakx, Stan Godrie en David van der Poel. Broer Mathieu van de Poel is er ook bij. Ook bij de vrouwen verschijnen veeltoppers aan de start.



Op vrijdag zijn er wedstrijden voor de masters. Oftewel dan komen de 40-plussers in verschillende categorieën op het parkoers. Ook zaterdag zijn er wat Masterswedstrijden. Dan komen de rijders van 30-50 in actie. Zondag is het aan de jeugd, de belofte en de elite om te laten zien wat ze kunnen. Een kaartje voor zaterdag kost een tientje. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Tenminste als ze onder begeleiding van een volwassene zijn. Zondag betaal je 15 euro om naar binnen te mogen. Ook dan betalen kinderen tot en met 12 jaar niets.

Het Autotron is prima te bereiken met de auto. Parkeren is ook geen probleem. Er is plaats genoeg. Sportief op de fiets komen, mag natuurlijk ook. Ook die kan je prima bij Autotron kwijt. Een camerateam van Zinderend Zuiden is ook bij het EK. Hun sfeerverslag zie je maandag vanaf 18.12 uur op Omroep Brabant.

Mathieu van der Poel en Marianne Vos gaan op Brabantse bodem op jacht naar Europees goud. (Foto: VI Images)

Grote Indoor Vlooienmarkt in Boekel (zondag)

Ben je meer een snuffelaar en altijd op zoek naar leuke hebbedingetjes, dan is Boekel the place to be. Zondag is daar in de Tuinmarkthallen (Gemertseweg 9a) de Grote Indoor Vlooienmarkt. De Tuinmarkthallen Boekel vind je langs N605 tussen Boekel en Gemert. Van 9.00 tot 16.00 uur ligt er 3200 vierkante meter aan standjes en kraampjes aan je voeten. Voor 2,50 euro mag je naar binnen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niets te betalen. Parkeren doe je bij de Tuinmarkthallen gratis. Er staan mensen om je te helpen een goed plekje te vinden. Parkeren in de berm mag niet. Let op, je krijgt dan een boete.

Krollenloop Urban Night Run in Veghel (zaterdag)

De Krollenloop in Veghel bestaat vijf jaar. Om dat jubileum te vieren, is er de avond voor de loop een Urban Night Run. Dat betekent dat de hardlopers door gebouwen in het centrum rennen. De lopers verzamelen vanaf 19.00 uur bij CHV Noordkade aan de Verlengde Noordkade 10-12 in Veghel. Daar vertrekken ze om 19.30 uur. Er is daar plek om je auto of je fiets te parkeren.



Je hoeft je niet van te voren in te schrijven. Heb je zin om zaterdagavond te rennen, dan ben je welkom in Veghel. Het is geen wedstrijd, je loopt puur voor het plezier. Om dat plezier te vergroten, is meedoen gratis. Ook bij de Krollenloop Urban Night Run is een ploeg van het tv-programma Zinderend Zuiden present. Beelden van de Krollenloop Urban Night Run in Veghel zie je maandag vanaf 18.12 uur op Omroep Brabant.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!