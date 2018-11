Crowdfunding brengt al half miljoen euro in het laatje voor bierbrouwerij Frontaal

RIJEN - De crowdfundingsactie van bierbrouwerij Frontaal in Breda heeft na twee maanden al bijna 500.000 euro in het laatje gebracht. Dit weekeinde hoopt de bierbrouwer deze magische grens te passeren. “Het zou me niet verbazen als het vrijdag al gebeurt, anders zaterdagochtend”, zegt eigenaar Roel Buckens.

De crowdfundingsactie begon op 28 oktober en loopt tot eind november. In twee maanden tijd bracht de actie al 500.000 euro op. Zo’n 380 investeerders legden gemiddeld 1280 euro in. De investeerders ontvangen jaarlijks dividend. De brouwer wil minimaal een half miljoen ophalen. Het maximale bedrag is 800.000 euro

Buckens: “Na aanleiding van een vorige actie weet ik dat als het streefbedrag boven de 90 procent is gehaald, dan komt er nog een versnelling van mensen die op het laatste moment nog willen inleggen. Als het in dit tempo doorgaat dan halen we ook het maximale bedrag.”

Nu huist het proeflokaal van de bierbrouwerij nog in een paar zeecontainers op bedrijventerrein STEK in de Bredase wijk Belcrum. Met een aandelenplan wil het bedrijf voldoende geld binnenhalen om te verhuizen naar de voormalige snoepfabriek De Faam. De brouwer wil er een proeflokaal vestigen, de brouwcapaciteit verder uitbreiden en onder meer bier in blik te produceren.