Een leegstaande fabriek of kerk, wat moeten we ermee? 'Sloop of Hoop' zoekt het uit

Het viertal gaat in acht uitzendingen op zoek naar de verhalen die achter een aantal leegstaande gebouwen in onze provincie schuil gaan. Wie werkten, woonden of geloofden er? En is er een nieuwe toekomst voor de gebouwen denkbaar?

Spoorwachtershuisje in Veghel

In Brabants Bont legde presentator Twan Spierts vrijdag uit wat hem aanspreekt in de leegstaande gebouwen die in de serie aan bod komen. Het gaat Twan vooral om de verhalen achter de verschillende panden.

Hij noemt het voorbeeld van het Spoorwachtershuisje in Veghel. "Kleiner dan de woonkamer van veel kijkers", zegt hij. "En daar woonde dan de spoorwachter met zijn gezin."





In de aflevering van vrijdag leiden oud-medewerkers Ton en Joop de studenten rond in de restanten van de machinefabriek van Backer en Rueb in Breda. Zien zij mogelijkheden voor winkels of bijvoorbeeld appartementen in het pand dat 150 jaar Bredase geschiedenis herbergt?

Andere panden die later in de achtdelige serie aan bod komen, zijn onder meer de Sint-Jozefkerk in Geldrop, de Nassau Dietzkazerne in Budel en het zwembad Arkendonk in Oosterhout.

‘Sloop of Hoop’ is vanaf vanavond elke vrijdag te zien om 18.00 uur op Omroep Brabant.