Inval met shovel in drugsloods: kilo's wiet, tienduizenden euro's en luxe auto's gevonden

VLIJMEN - Bij de politie-inval in een loods aan de Parallelweg Oost in Vlijmen, afgelopen woensdag, zijn tientallen kilo's wiet, tienduizenden euro's contant geld en luxe auto's in beslag genomen. Een arrestatieteam van de politie viel de loods binnen met een shovel. De twaalf 'totaal verraste verdachten' zijn gearresteerd. Het arrestatieteam werd ingezet, omdat er mogelijk vuurwapens in het spel waren.

Twee van de verdachten probeerden nog te vluchten in een auto, maar ook zij werden opgepakt. De verdachten zijn tussen de 29 tot 68 jaar oud en zijn allemaal afkomstig uit Brabant of Limburg.

Luxe horloges en auto's

Tijdens de doorzoeking van de loods vond de politie ruim dertig kilo aan hennep, benodigdheden voor de hennepkweek en tienduizenden euro’s cash. In en rond de loods werden verder ook nog dertien auto's gevonden. In enkele gevallen gaat het om 'zeer luxe exemplaren', aldus de politie. Deze zijn ook in beslag genomen en doorzocht. Het gaat onder andere om twee 'heel dure Mercedessen', aldus de politie. Daarin werden nog enkele duizenden euro’s en verschillende luxe horloges gevonden. Daarnaast nam de politie nog twee bootjes in beslag: een grote rubberboot en een sloep.



Burgemeester Roel Augusteijn van Heusden: “Het pand had ook bij ons in de gemeente al de aandacht. Heel fijn dat nu politie en OM een inval hebben gedaan. Het resultaat mag er wezen. Het is belangrijk dat gemeente, politie en OM elkaar versterken tegen de ondermijnende criminaliteit.” De gemeente Heusden heeft de loods per direct gesloten.

Vuurwapen

Tijdens de inval in de loods kreeg de politie ook nog informatie over een andere verdachte situatie. Daarom werd een auto gecontroleerd die een stukje verder geparkeerd stond. Daarin werd een vuurwapen gevonden. De eigenaar van de auto is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.