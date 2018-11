NAC al twee wedstrijden op rij ongeslagen, Mitchell van der Gaag kan lachen om cynisme

Het is al weer even geleden dat NAC een wedstrijd wist te winnen. Op 18 augustus pakte de ploeg van Van der Gaag de laatste driepunter. "Winnen is het aller belangrijkste. Dat geeft een prettig gevoel, een voldaan gevoel. In moeilijke en zware tijden moeten we ervoor zorgen dat we positief blijven." Een overwinning zou NAC enorm kunnen helpen, denkt Van der Gaag. "De voetbalwereld is wel zo opportunistisch dat als we winnen, een heleboel vergoed en dat zorgt er ook voor dat er gauw dingen worden vergeten."

NAC - Heracles. Vorig jaar werd het maar liefst 6-1 voor de Bredase club. De kans lijkt klein dat dit jaar opnieuw zo'n uitslag in het voordeel van NAC zich voordoet. NAC bungelt namelijk nog altijd onderaan de ranglijst, terwijl Heracles op plek vier staat. "Zij zijn tot nu toe de verrassing van het seizoen", vindt Van der Gaag. "Ze spelen met veel vertrouwen, maar ze hebben ook hun mindere punten. Ze krijgen namelijk veel goals tegen. Het zijn vaak spectaculaire wedstrijden."

Technisch hart

Van der Gaag benadrukte nogmaals dat de gesprekken gaande zijn om een technisch hart te vormen. "Maar het gaat niet daar alleen over. Normaal hadden we deze gesprekken ook gevoerd." De gesprekken gaan nu vooral over de winterstop. "Het gaat erover wat we willen, het gaat over spelers, selectie en wat we uiteindelijk in de winterstop gaan doen."

NAC Breda speelt zaterdagavond om 18.30 uur in eigen huis tegen Heracles Almelo.

