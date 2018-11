Deel dit artikel:













Berover van postbezorger opgepakt dankzij opsporingsprogramma's Beelden van de man werden eerder getoond in Bureau Brabant.

EINDHOVEN - De politie heeft vrijdag een 19-jarige man in zijn huis opgepakt voor de beroving van een pakketbezorger, in maart dit jaar. Bij de roof, op de Van Ennettenstraat in Eindhoven, werd een pakket met dure merkkleding buitgemaakt. De verdachte woont ook in Eindhoven. De opsporingsprogramma's Bureau Brabant van Omroep Brabant en Opsporing Verzocht van de AVRO/TROS besteedden eerder aandacht aan de beroving.

Geschreven door Hans Janssen

In augustus werd geprobeerde dezelfde pakketbezorger opnieuw te beroven. Deze poging, op de Jagerslaan in dezelfde wijk, mislukte. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een andere man dan degene die in maart toesloeg en nu vastzit. LEES OOK: Man mishandelt en bedreigt postbezorger: 'Meld je, anders brengen we je herkenbaar in beeld'