7500 kilometer autorijden door sneeuw en extreme vrieskou: 'Dat wordt een uitdaging'

ROOSENDAAL - Mark Mol en Angela Stoffelen uit Roosendaal beginnen binnenkort aan de uitdaging van hun leven: een autorit van zevenduizend kilometer door Rusland, Scandinavië en de Baltische staten. De twee avonturiers hopen zo 20.000 euro op te halen voor Stichting AAP. "Zo slaan we twee vliegen in een klap."

“Wij rijden voor onze hobby al met een landrover, maar dat er nu een goed doel aan gekoppeld is, maakt het extra leuk", vertelt de Roosendaalse Angela Stoffelen. Samen met haar vriend Mark Mol doet ze mee aan de Baltic Sea Circle 2019. Een barre rallytocht van 7500 kilometer in zestien dagen.

Wat het extra zwaar maakt, is dat ze niet over snelwegen mogen rijden en geen gebruik mogen maken van gps of een navigatiesysteem. "Ja, dat wordt een uitdaging. We rijden alleen maar met kaart en de route krijgen we op de dag van vertrek."

'Niet door oorlogsgebied'

De verwachting is dus dat Mark en Angela in de meest ongerepte gebieden van onder andere Rusland, Letland, Estland en Litouwen terechtkomen. "Ik ga er niet vanuit dat ik door een oorlogsgebied moet rijden. Anders moet er nog even kogelvrij glas in onze auto", grapt Angela.

"Je krijgt een roadbook met allemaal tips en de route wordt jaarlijks gereden. We houden van de uitdaging, het avontuur. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel."









'Kachel in de auto'

De rally gaat op 23 februari 2019 van start in het Duitse Hamburg en dan rijden Mark en Angela in ieder geval door Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Lapland, Rusland, Estland, Letland, Litouwen en Polen. Het belangrijkste doel is nu om het geld bij elkaar te krijgen en de auto winterklaar te maken.

"We zijn nu bezig om een kachel in de auto te bouwen", vertelt Angela. "En er moeten nog nieuwe banden op. Als alles goed gaat, zijn we op 11 maart weer terug in Nederland. Waarschijnlijk zijn we kapot als we terugkomen. Lekker achterover hangen is er in ieder geval niet bij."

Zo zag de Baltic Sea Circle er vorig jaar uit: