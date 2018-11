Veel kaartjes voor uitverkocht Kasteel van Sinterklaas op Marktplaats

Sommige verkopers hopen de tickets online voor een flink hogere prijs te slijten. Ze gingen oorspronkelijk in de verkoop voor 3,75 euro, maar een tientje per kaartje is op de verkoopsite geen uitzondering. Andere verkopers laten de prijs over aan de hoogste bieder, en ook daar is een tientje per kaartje geen uitzonderlijk bod. Op sociale media wordt hier de nodige onvrede over geuit.

Kritiek

Er is kritiek op de organisatie over de snelle uitverkoop. Zo zouden de servers donderdag moeilijk bereikbaar zijn geweest en worden er vraagtekens geplaatst bij het aantal kaartjes dat je per keer kon kopen: tien. Mede hierdoor zouden de servers overvol zijn geweest en mensen die er snel bij waren toch buiten de boot zijn gevallen.

In een reactie op de website wijst de organisatie van de hand dat het de verkoop anders had moeten aanpakken. "We hebben extra servercapaciteit gehuurd om te zorgen dat onze site niet onder die drukte zou bezwijken, maar het was vechten tegen de spreekwoordelijke bierkaai", aldus de organisatie. "Meer mensen loggen in, vaak met meerdere apparaten bovendien, en refreshen massaal. Het is voor ons bijna onmogelijk om ons daartegen te wapenen, hoe graag we dat ook willen."

Nadenken

De organisatie belooft na te denken over hoe de verkoop volgend jaar soepeler te laten verlopen. Voor de mensen die koste wat kost nog een kaartje willen bemachtigen, maar dat niet via Marktplaats willen doen, kunnen het nog proberen via een winactie die de organisatie volgende week organiseert.

Er zijn ook een aantal astronomische biedingen, vermoedelijk om wat zand in de motor van de verkopers te strooien. Ene Michael heeft bijvoorbeeld 3,6 miljoen euro en 0,02 cent over voor een bezoekje aan Helmond. Sanne heeft een bedrag met zeven negens over voor een kijkje in het kasteel. Althans, als we haar bod op Marktplaats moeten geloven.