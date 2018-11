Deel dit artikel:













Pleegvader van mishandelde Ritchie teleurgesteld dat dader niet naar rechtbank kwam Theo Maas is pleegvader van Ritchie

EINDHOVEN - De pleegvader van de verstandelijk beperkte Ritchie, die in augustus vlak na de wedstrijd PSV-Feyenoord flink geslagen werd door een PSV-supporter, is teleurgesteld dat de dader zelf niet is komen opdagen bij de rechtszaak vrijdag. De man is vrijdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een boete van 750 euro. Ook kreeg hij een stadionverbod van twee jaar. Over de uitspraak heeft pleegvader Theo Maas geen uitgesproken mening. "Ik respecteer de rechtsspraak in Nederland, de uitspraak is wat het is."

"Ik had graag met hem willen praten om te horen wat het met hem gedaan heeft en wat hij eraan wil doen om te voorkomen dat zoiets door zijn schuld opnieuw gebeurt," zei Maas na afloop van de zitting.



Theo en zijn vrouw zijn al bijna 25 jaar pleegouder van Ritchie. Sinds zijn twaalfde bieden ze hem weekendopvang en af en toe nemen ze hem ook mee op vakanties. "Hij is groot Feyenoord-fan, dus het hoort bij de traditie om voor zijn verjaardag in augustus het nieuwe seizoensshirt van Feyenoord te kopen." Dat deden ze ook na de dramatische afloop van die bewuste wedstrijd. 'Hij kan gelukkig weer genieten van zijn club'

Ook na de brute mishandeling in het PSV-stadion gingen ze samen naar Rotterdam. "Hij heeft er gelukkig niet aan overgehouden dat hij niet meer naar de voetbalwedstrijden wil. Hij kan weer genieten van de club waar hij fan van is en dat is Feyenoord."