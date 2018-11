'NAC moet Pierre van Hooijdonk aanstellen', zegt Theo Lucius in Frietje Met

Theo is Theo. Bij cafetaria Halte 5 in Heeswijk-Dinther kennen ze Lucius wel. Sterker nog, hij is er kind aan huis. Niet zo gek, want zijn moeder en zus werken er zo nu en dan. Halte 5 is niet zo heel ver van de kroeg die de oud-voetballer van PSV nog altijd uitbaat. Theo Lucius blijft altijd zichzelf, maar is tegenwoordig goed en serieus bezig. dat merkt de verslaggever als die een frietje met mayonaise met hem eet.

Na een kleine hapering is Lucius weer terug bij zijn grote liefde PSV. Hij is assistent van Adil Ramzi bij de jeugd onder zestien. Hij geniet er van: "Het is elke dag volle bak voetbal. Trainingen geven, analyses maken en ik ben bezig met de cursus. Het is voetballen, voetballen en voetballen."

Bekijk de video en lees verder.

Voorzichtige kritiek op Van Bommel terecht?

Natuurlijk houdt Lucius als ex-speler, werknemer en liefhebber ook het eerste elftal scherp in de gaten. Dat er na het bekerdebacle tegen RKC wat kritiek is op PSV-coach Van Bommel stoort Lucius. De hoofdcoach van PSV zou er niet goed aan hebben gedaan een 'B-keus' het veld in te sturen. "Dat is de pers toch. Niet de supporters, die zijn lovend over het spel onder Van Bommel."

Lucius denkt wel dat de Champions League voor PSV gedaan is na volgende week. Dinsdag speelt de Eindhovense ploeg in Londen tegen Tottenham Hotspur. Hij hoopt wel dat PSV nog kan overwinteren en de weg vervolgt in de Europa League. "Het kan nog steeds, maar het wordt moeilijk Maar ik ben altijd positief", aldus Lucius.

Willem II komt er wel

Willem II is door in het bekertoernooi, maar ook Lucius ziet dat Willem II de laatste tijd in de competitie wat moeite heeft. Een overwinning is in Tilburg toch wel gewenst. "dat is niet onbelangrijk", zo meent de oud-voetballer. "Maar ze hebben wel meer kwaliteit dan de andere ploeg die onderin spelen."

'NAC moet Van Hooijdonk binnenhalen'

NAC ontsloeg enige tijd geleden technisch directeur Hans Smulders. De verwachting is dat clubicoon Pierre van Hooijdonk iets voor de club gaat betekenen. Als lid van ene technisch hart en misschien zelfs wel als technisch manager. "Ik snap nooit de keuze om mensen snel op straat te zetten", zegt Lucius hierover. "Maar als NAC Van Hooijdonk binnen kan halen, moeten ze dat meteen doen."

Hoofdtrainer

Over zijn eigen toekomst is Theo Lucius ook duidelijk. Die ligt duidelijk op het veld en niet in de kroeg."Hoofdtrainer? daar ga ik wel voor."