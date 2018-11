Ireen Wüst kwalificeert zich met tweede tijd op 1500 meter voor wereldbekerwedstrijden

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de eerste drie wereldbekerwedstrijden van het seizoen. De olympisch kampioene uit Goirle reed tijdens het kwalificatietoernooi in Heerenveen de tweede tijd op de 1500 meter.

Wüst reed in schaatstempel Thialf een tijd van 1.56,84. Dat was ruim een seconde langzamer dan haar voormalige ploeggenote De Jong, die in 1.55,41 over de streep ging. De talentvolle Joy Beune, ploeggenote van De Jong bij Team Jumbo, eindigde als derde in 1.57,25

Behalve de top drie plaatsten ook Melissa Wijfje (1.57,65) en Europees kampioene Lotte van Beek (1.58,12) zich op de 1500 meter voor de eerste drie wereldbekers. Jutta Leerdam greep als nummer zes (1.58,55) naast een startbewijs.

Op naar Japan

Wüst kwam in Heerenveen voor het eerst in actie namens haar nieuwe team TalentNed. Over twee weken neemt de Brabantse deel aan de eerste wereldbekerwedstrijden. Die staan van 16 tot en met 18 november op het programma in het Japanse Obihiro.