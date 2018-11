Deel dit artikel:













Gestolen vrachtwagen met drugsafval achtergelaten op parkeerplaats Raamsdonksveer Foto: Marcel van Dorst

RAAMSDONKSVEER - Op een parkeerplaats bij Het Gat aan de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer is vrijdagmiddag een kleine vrachtwagen met drugsafval gevonden. De parkeerplaats ligt in de buurt van de oprit bij de A59.

Geschreven door Corné Verschuren

De brandweer deed metingen en heeft de vrachtwagen aan de bovenkant opengemaakt. Volgens een omstander staat er in de vrachtwagen een groot vat van duizend liter en enkele kleine vaten. De vrachtwagen, zonder kentekenplaten, is vermoedelijk in Rotterdam gestolen.