Het bier van Jean-Paul van Gastel is als Feyenoord: 'Robuust, maar je kan er hoofdpijn van krijgen'

OISTERWIJK - "Ja, dat zijn inderdaad flauwe grappen", zegt Jean-Paul van Gastel lachend, als er vergelijkingen worden gemaakt tussen zijn nieuwe bier en zijn club Feyenoord. Dat je van beide hoofdpijn kan krijgen, bijvoorbeeld. Of dat het bier wél triple is, maar dat Feyenoord de triple wel kan vergeten.

We kenden hem al als oud-voetballer van onder meer Willem II en Feyenoord, waar hij nu ook assistent-trainer is. Maar 'JP' uit Breda gaat nu dus ook door het leven als bierbrouwer. Samen met zijn maat en horecaondernemer Alwing Houwing uit Oisterwijk presenteerde hij vrijdagavond zijn eigen HAPJ-bier.

Uit de hand gelopen grap

Voor Van Gastel een wat uit de hand gelopen grap. "De bedoeling was om als hobby wat bier te brouwen voor eigen consumptie. Maar toen Alwin dat op Facebook zette, kregen we meteen zoveel bestellingen dat we nu een kleine tweeduizend liter gebrouwen hebben."

Bekijk de video en lees daarna verder.

In discotheek Inside in Oisterwijk werden de eerste biertjes gedronken. Vrienden, bekenden, horecaondernemers en mensen uit de voetbalwereld - onder wie Roy Makaay en Jan Wouters - proefden een stevig drankje.

'Bier dat we zelf lekker vinden'

"Het is een triple. Vol van smaak en dus wel een zwaar biertje. Het is een bier dat bij ons past en dat we zelf lekker vinden. Ons motto is 'als je het niet lekker vindt komen wij de rest zelf opdrinken', maar ik denk dat we er in geslaagd zijn om een echt goed biertje te brouwen", aldus Van Gastel.

Zijn kompaan is Alwin Houwing. Als horecaondernemer dus iets meer bekend met de geheimen van het bierbrouwen. Hij licht een tipje van de sluier van het recept.

Sinaasappelschil en banaan

"We hebben een basisrecept van triple gebruikt en daar sinaasappelschil en banaan aan toegevoegd, koriander en extra mout, waardoor hij wat romig en flink aan de alcohol is. Een prima winterbiertje, denk ik."

Het HAPJ-bier, de omgedraaide initialen van de nieuwe bierbrouwers, wordt in enkele cafés in Oisterwijk, Breda en Rotterdam geschonken. Het beschikbare bier is al bijna uitverkocht, maar er is al besloten om de productie voort te zetten.