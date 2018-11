Twee mannen overvallen cafetaria in Nuenen, daders doen greep uit kas

NUENEN - Een cafetaria aan de Vincent van Goghstraat in Nuenen is vrijdagavond rond negen uur overvallen. De twee daders deden een greep uit de kas en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De overvallers waren ongewapend.

Beide overvallers zijn donker getint, smal van postuur en droegen donkere kleding. Een van de mannen droeg een muts, de ander had een capuchon op. Niemand raakte gewond bij de overval.

Tweede overval

Het is de tweede overval in korte tijd vrijdagavond. Eerder werd in Eindhoven al een Kruidvat overvallen.