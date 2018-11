Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











En dat is drie, na Eindhoven en Nuenen nu gewapende overval in Helmond Deze snackbar aan de Van Amstelstraat in Helmond werd vrijdagavond overvallen. (Foto: Harrie Grijseels)

HELMOND - Een cafetaria in Helmond is vrijdagavond overvallen door twee gewapende mannen. De snackbar aan is de derde plek in Brabant die vrijdagavond te maken kreeg met een overval.

Geschreven door Edwin Vossen

"Helaas opnieuw een overval", schrijft de politie vrijdagavond. Voor de derde keer deze avond krijgt de politie namelijk te maken met een gewapende overval. Zo rond half tien dringen twee mannen een cafetaria aan de Van Amstelstraat in Helmond binnen. De daders bedreigen het personeel met een vuurwapen en gaan er daarna weer direct vandoor. Het is niet duidelijk of de mannen iets hebben buit gemaakt. De politie zoekt in de omgeving van de friettent naar de daders.



LEES OOK: Twee mannen overvallen cafetaria in Nuenen 'Weer vaker overvallen'

Opvallend is dat er vrijdagavond zo rond negen uur ook een gewapende overval plaatsvond op een cafetaria in Nuenen en op een winkel in Eindhoven. De politie laat via Twitter weten dat het bij de overvallen waarschijnlijk niet om dezelfde daders gaat. Toch is het voor de politie ook duidelijk dat de criminelen steeds meer toeslaan. "De laatste tijd vinden er weer vaker overvallen plaats. Het is vroeg donker en daarom zijn wij extra alert", schrijft de politie op Twitter. LEES OOK: Alweer winkel in Eindhoven overvallen, drie tot vijf gewapende daders vluchten op scooters