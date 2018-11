Honderden kaarsjes voor overledenen tijdens Allerzielen in Boxtel

Allerzielen vindt plaats op 2 november. Het is de dag waarop alle overledenen worden herdacht. Velen brengen in een donkere nacht een kaars naar het graf van een dierbare. In een lange stoet trokken de deelnemers langs een route over de begraafplaats. Een route die in deze donkere nacht met fakkels werd aangegeven.

Fakkels

"We hebben ongeveer 180 fakkels aangestoken", vertelt organisator Wouter van Weert trots. Het familiebedrijf waar hij deel van uitmaakt organiseerde deze avond.

Bekijk de video en lees daarna verder.





Door het donkere weer was de lichtjestocht goed te zien. Er heerste een emotionele, ingetogen, maar wel ongedwongen sfeer. "Het geeft een goed gevoel als je merkt dat je niet de enige bent met verdriet", denkt organisator Patricia Bijnen. "Samen verdriet delen helpt."

Lokale organisatie

"We hebben als wens om deze avond met allemaal bedrijven uit Boxtel te organiseren. En dan met gesloten beurzen", zegt de ondernemer. "De begraafplaats wordt uitgelicht door een bedrijf uit de buurt. En in het midden van de begraafplaats speelt een Boxtels koor. Alleen de koffie, thee en warme chocolademelk voor na de tocht komen uit Den Bosch."



Een deel van het publiek valt op, volgens de organisatoren. "Je ziet hier nu mensen die normaal gesproken niet snel naar een begraafplaats zouden gaan", zegt Bijnen. "Jong en oud, en zelfs kleine kinderen zijn aanwezig. Hopelijk komen zij een kaarsje brengen voor hun opa of oma die hier ligt."