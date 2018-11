Damil Dankerlui ziet oud-ploeggenoten van Ajax schitteren: ‘Iedereen volgt zijn eigen weg’

De verdediger, die de laatste weken ook als aanvaller minuten krijgt, werd met de A-jeugd van Ajax kampioen van Nederland. Daarnaast speelde hij met verschillende spelers in Jong Ajax. "Ik heb daar best lang gespeeld. Dat ik nu tegen ze mag spelen is leuk. Ik ben daar enthousiast over. Het is mooi dat ik mezelf kan laten zien tegen Ajax."

Spelen tegen jongens met wie hij lang samenspeelde ziet Dankerlui ook wel zitten. "Dat is natuurlijk leuk. Ik heb nog dagelijks contact met die jongens. Het is ook mooi dat iedereen zijn eigen weg gaat. Dat vind ik altijd tof aan spelers met wie ik gespeeld heb."

Met Mazraoui heeft Dankerlui in aanloop naar het duel zeker nog contact. "Naast het voetbal is dat een goede vriend van mij. Het is mooi dat hij stappen omhoog maakt. Wij hebben veel bij Jong Ajax gespeeld. Wie weet kunnen we shirtje ruilen, dat is altijd wel leuk."

Grote talenten

De Ligt en De Jong, die een verleden heeft in Tilburg, worden in verband gebracht met grote transfers. Terwijl Mazraoui als verdediger al twee Champions League-goals op zijn naam heeft staan. Dankerlui kijkt er niet van op.

""Ze hebben heel veel talent. En je ziet het, soms breek je sneller door dan een ander. Frenkie heeft zijn techniek, bij Matthijs de Ligt zag je van kleins af aan al hoe groot hij is. En andere jongens komen later, zoals Mazraoui. Hij doet het goed, dat is heel mooi."

De ekst gaat verder onder de foto van Dankerlui bij Ajax.

Damil Dankerlui in duel met Frenkie de Jong tijdens een Ajax-trainer (foto: VI Images).





Stunten

Hoewel Dankerlui weet dat Ajax veel kwaliteit heeft, gaat de verdediger annex middenvelder maar met één doel naar Amsterdam: stunten. "We weten dat Ajax een topclub is. Maar wij moeten er staan en durven voetballen. Dat kunnen we goed. Ik weet wel dat er kansen liggen om te kunnen stunten. Het is wel Ajax, maar wij zijn ook Willem II."

Terugkeer

Niet alleen voor Dankerlui is het een terugkeer op het oude nest. Aras Özbiliz zal vanwege een blessure niet op het veld staan, maar keert wel even terug in Amsterdam. Terwijl ook Vurnon Anita een Ajax-verleden heeft. Assistent-trainer Gery Vink was twaalf jaar actief bij Ajax, terwijl ook Adrie Koster een geschiedenis heeft bij de recordkampioen van Nederland.

Tussen 2007 en 2009 was Koster in verschillende functies actief bij Ajax. “Daarna ben ik naar Club Brugge vertrokken en ben ik als trainer nooit meer met een club actief geweest in de ArenA.” Zaterdag is het na bijna tien jaar dus weer zo ver. "Ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Er zitten toch nog wel wat mensen die er zaten toen ik er werkzaam was. Het zal een leuk weerzien zijn."