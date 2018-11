Vrachtwagen met vee kantelt op A50, weg bij Ravenstein dicht tot 13:30 uur

RAVENSTEIN - Door een gekantelde vrachtwagen met vee is de A50 tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk dicht. Naar verwachting duren de problemen tot zaterdagmiddag halftwee. In de vrachtwagen zat vee.

De middenvangrail is beschadigd. Daarom is ook de linkerrijstrook in de andere richting (naar Oss) afgesloten. Een aantal varkens liep over de weg, maar die zijn gevangen met behulp van een veearts.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De verkeersdiensten adviseren verkeer richting Arnhem om te rijden via Nijmegen (A326, A73). Verkeer richting Arnhem kan de richting Eindhoven/Utrecht (A59, A2, A15). Verkeer vanuit Eindhoven kan omrijden via Venlo (A67, A73).