Vrachtwagen met vee kantelt op A50, weg bij Ravenstein weer vrij

Foto: AS Media

RAVENSTEIN - Vanwege een gekantelde vrachtwagen met vee was de A50 tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk zaterdagochtend enkele uren dicht. Rond half één was de weg weer vrij.

De middenvangrail was beschadigd. Daarom was ook de linkerrijstrook in de andere richting (naar Oss) afgesloten.

Varkens

Een aantal varkens liep over de weg, maar die werden gevangen met behulp van een veearts. In totaal zaten er 175 varkens in de vrachtwagen, veertig daarvan overleefden het ongeval niet, schrijft Omroep Gelderland.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De verkeersdiensten adviseerden het verkeer om te rijden.