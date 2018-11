Verse broodjes met een goddelijke smaak: het is Hubkesdag!

Het is flink aanpoten voor pastoor Hans van Geel. Hij reed zaterdagochtend alle bakkers in zijn regio af, speciaal voor het zegenen van de hubkes.

Van Zegge tot Wernhout

"Vrijdag ben ik toevallig in Zegge geweest", vertelt hij. "Vanmorgen ben ik in Wernhout geweest. Daar zijn ook de twee bakkers van Zundert naartoe gekomen. Ik ga nog naar Klein-Zundert en dan zit het er weer op."

Ook voor bakkerij Joost Douenburg in Rijsbergen was het hard werken. Maar nu zijn hun drieduizend hubkes eindelijk gezegend. En ze konden direct, hup, de winkel in. De eerste klanten stonden namelijk al vroeg voor de deur. Sommigen hadden geluk en mochten meekijken bij de zegening achterin de bakkerij.

Bekijk de video en lees daarna verder.



'Traditie doorzetten'

Een vrouw uit het dorp komt speciaal voor de hubkes. "De bakker zegt ook altijd als het bijna Hubkesdag is. Dan denk ik: o ja, niet vergeten! Het is echt iets van vroeger, een traditie. Ik heb het van mijn ouders mee gekregen en nu wil ik het doorzetten." Speciaal voor haar dochter neemt ze daarom ook een zakje gezegende broodjes mee.

Gave

Hubkesdag is een eeuwenoude traditie. De heilige Sint-Hubertus zou iemand met het broodje hebben genezen van hondsdolheid. Ook zou het allerlei andere kwalen tegengaan. Broodjes met een bijzondere gave dus.

"Wij hebben het weleens uitgeprobeerd: een broodje een jaar bewaren", vertelt bedrijfsleider Esther Douenburg. "Zelfs toen, na een jaar, was hij niet gaan schimmelen. Dus ik weet niet of er iets van waar is."

Hoe je een hubke het lekkerst kunt eten? "Met wat boter en soms een beetje suiker erop."