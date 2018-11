Wegpiraat dringt voor bij verkeerslicht en rijdt 70 kilometer per uur te hard in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 27-jarige man uit Eindhoven is vrijdagavond door de videosurveillance van de politie van de weg gehaald. De man drong voor bij een verkeerslicht en trapte daarna het gaspedaal flink in.

Op de Professor Doctor Dorgelolaan, waar maximaal 50 kilometer is toegestaan, reed de Eindhovenaar 120 kilometer per uur. Onderweg scheurde hij ook nog door een rood verkeerslicht. Het rijbewijs van de chauffeur is ingenomen.

Cursus

Verder is de Eindhovenaar aangemeld voor de EMG-cursus (Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer). Dit is een driedaagse cursus die wordt opgelegd bij gevaarlijk of risicovol rijgedrag.