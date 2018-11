Mees (16) giet profielwerkstuk in voorstelling die nu uitverkocht is: 'Ik zal wel spanning voelen'

EINDHOVEN - Voor de 16-jarige Mees Smits is de troosteloze aula van de school niet het juiste podium om haar profielstuk voor de havo te presenteren. Mees staat op zaterdag 10 november voor twee uitverkochte zalen in Pand P in Eindhoven. In haar allereerste cabaretvoorstelling Post-Nu vertelt ze op humorvolle wijze over haar weg naar volwassenheid. Geen kaartje kunnen bemachtigen? Goed nieuws: bij een staande ovatie belooft ze een derde voorstelling.

Mees doet dit jaar eindexamen havo op het Novalis College in Eindhoven en ze moet daarvoor onder meer een profielwerkstuk maken. Het onderwerp stond al vast, de uitvoering is haar op het lijf geschreven. Over essentiële vragen als ‘Welke bagage heb je als volwassene nodig’ en ‘Wat krijg je op dat gebied van ouders en leraren cadeau’, ging een humorvol sausje.

“Er was zoveel belangstelling dat de ruimte op school te klein zou zijn. Daarom ben ik uitgeweken naar Pand P. Ik speel volgende week zaterdag ’s middags en ’s avonds een voorstelling”, vertelt ze. Na de havo wil Mees het liefst naar de toneelacademie in Maastricht, maar een theateropleiding in Arnhem is haar tweede keus.

Plankenkoorts

Mees liet de tekst van de cabaretvoorstelling al aan vriendinnen en bekenden lezen. “Volgens deze mensen zitten er echt goede grappen in de voorstelling. En als dat niet zo is, ‘dan doen ze het er maar mee'", lacht Mees, die fan is van Marc-Marie Huijbregts. “Vanwege zijn zelfspot.”

Echt plankenkoorts kent de Eindhovense niet meer. Ze speelde al in verschillende films (‘Apenstreken’ en ‘Zachtgekookt’), musicals (onder andere ‘Annie’) en in televisieserie ‘De Maatschap’. Toch is er sprake van gezonde spanning. “Zaterdagochtend zal ik bij de doorloop en het inzingen de spanning wel voelen. Echt zenuwachtig word ik pas als ik het geroezemoes in de zaal hoor en ik echt niet meer terug kan”, verwacht ze. En zoals het een actrice past is ze natuurlijk ontzettend benieuwd naar de recensies.

Grappen over leraren

Eén waarschuwing voor de bezoekers: ook haar leraren worden op de hak genomen. “Ik ben benieuwd of ik na de voorstelling nog een voldoende voor Duits ga halen.”