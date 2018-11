Wie zijn Theo en Marleen toch? Mysterie wordt zondag onthuld bij Omroep Brabant

VLIERDEN - Kaartjes met een beterschapswens of verjaardagsgroet, een robijnen huwelijk waarvoor het hele dorp was uitgenodigd en een oproep voor woonruimte nu dat jubileum niet doorgaat. Theo en Marleen ondertekenden allerlei kaarten en mysterieuze advertenties in Vlierden. Maar wie zijn ze toch? Die prangende vraag wordt zondag eindelijk beantwoord.

‘Beste Eric, wat vervelend allemaal met je arm, zeg’, las Eric vorig jaar op een kaartje. Hij had z’n pols gebroken en kreeg het kaartje van Theo en Marleen. “Lief, maar ik ken die twee helemaal niet”, zei hij toen. Ook andere inwoners van Vlierden kregen beterschaps-, verjaardags- en verhuiskaartjes van het stel.



Huwelijksfeest

De namen Theo en Marleen doken onlangs weer op onder advertenties in het Weekblad voor Deurne. Ze waren 40 jaar getrouwd en wilden hun robijnen bruiloft met het hele dorp vieren. Deze vrijdag stond er daarom een feest gepland in het dorpshuis, maar dat ging uiteindelijk niet door. Het stel is uit elkaar. En Theo heeft het waarschijnlijk bont gemaakt, want hij is met spoed op zoek naar een kamer.



Wat is er gebeurd tussen het duo? En waarom zijn zij zo betrokken bij de inwoners van Vlierden, terwijl daar niemand een idee heeft van wie het stel is? Mensen die dit willen weten, moeten zondag naar KRAAK. van Omroep Brabant kijken. De twee komen daar hun verhaal doen.