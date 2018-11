Ireen Wüst heeft het opnieuw moeilijk, maar kwalificeert zich wel voor wereldbekerwedstrijden

THIALF - Ireen Wüst heeft zich gekwalificeerd voor de 3000 meter van de wereldbekerwedstrijden. Ze had een moeilijke wedstrijd tegen Antoinette de Jong, die haar een dag eerder ook al versloeg bij de 1500 meter. Ook Imke Vormeer uit Fijnaart presteerde opvallend goed, al kwalificeerde ze zich niet. Zij boekte een nieuw persoonlijk record. Er werd hard geschaatst in Thialf, ondanks de hoge luchtdruk.

Wüst keek bijna vier minuten lang tegen de achterkant van haar tegenstandster aan. De Jong reed ontzettend sterk en zette een tijd neer van 4.01.78, de zevende tijd ooit die in Thialf werd gereden. Ze reed in het duel met Wüst van begin af aan op kop, die in de laatste ronde iets dichterbij kwam en in 4.04.12 finishte. Het was genoeg voor een vierde plaats.

Wüst mag wel naar de wereldbekerwedstrijden, waar de eerste vijf schaatssters naartoe mogen.

Fijnaart

Ook Imke Vormeer kwam in actie op de 3000 meter. Ze zette een opvallend goede prestatie neer en verbeterde haar persoonlijk record. De Fijnaartse finishte in 4.09.80. Haar oude persoonlijk record dateerde alweer van 2013.