Ireen Wüst heeft het opnieuw moeilijk, vierde op de 3000 meter

THIALF - Ireen Wüst heeft zich gekwalificeerd voor de 3000 meter van de wereldbekerwedstrijden. Ze had een moeilijke wedstrijd tegen Antoinette de Jong, die haar een dag eerder ook al versloeg bij de 1500 meter.

De Jong reed ontzettend sterk en zette een tijd neer van 4.01.78, de zevende tijd ooit die in Thialf werd gereden. Ze reed in het duel met Wüst van begin af aan op kop, die in de laatste ronde iets dichterbij kwam en in 4.04.12 finished. Het was genoeg voor een vierde plaats.

Wüst mag wel naar de wereldbekerwedstrijden, waar de eerste vijf schaatssters heen mogen.