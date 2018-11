DELA stelt onderzoek in na nieuwe beschuldigingen over gesjoemel met vingerafdrukken

EINDHOVEN - Uitvaartorganisatie DELA uit Eindhoven laat onderzoek doen naar nieuwe beschuldigingen over het gesjoemel met vingerafdrukken van overledenen. Het bedrijf doet dit nadat medewerkers en oud-medewerkers in het radioprogramma Radar hebben gezegd dat er tientallen keren geen vingerafdruk van de overledene werd genomen, maar van mensen die de lichamen verzorgden.

DELA zegt verbijsterd te zijn over de aantijgingen en stelt dat er uit niets blijkt dat dit ‘beleid is of werkinstructies zijn’. Volgens het bedrijf blijkt uit de uitzending dat de misstanden plaatsvonden bij andere partijen die betrokken zijn bij een uitvaart van een DELA-klant.



LEES OOK: 'DELA vervalste deel van vingerafdrukken om nabestaanden blij te maken'



Extern bureau

Het onderzoek wordt door een extern bureau gedaan. De samenwerking met anderen zal tegen het licht worden gehouden. "Het gaat daarbij om zo’n twintig leveranciers, waarvan we het vertrouwen hebben dat verreweg de meesten netjes werken en zich aan alle protocollen houden. Mochten uit dit vervolgonderzoek alsnog incidenten naar voren komen waar wij nog altijd geen weet van hebben, worden de betrokken nabestaanden direct benaderd", laat DELA weten.



Het bedrijf lag vorige week ook al onder vuur vanwege berichtgeving door Radar. Dat stelde toen dat DELA, vaak ongevraagd, vingerafdrukken van doden afnam om sieraden van te maken. Na die uitzending paste de uitvaartorganisatie dat beleid aan.