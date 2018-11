Mitchell van der Gaag drinkt een biertje op de overwinning: ‘Dit hadden we echt nodig’

BREDA - Door een doelpunt van Mitchell Te Vrede in de slotfase van de wedstrijd wist NAC eindelijk weer eens te winnen. De ploeg van Mitchell van der Gaag won van Heracles (2-1) en dat zorgt voor opluchting bij de NAC-trainer. “Eindelijk valt het bij ons eens lekker op het einde."

De polonaise zal Van der Gaag niet gaan lopen na deze overwinning, maar de trainer benadrukte na afloop dat hij wel degelijk even gaat genieten van de driepunter. “Zometeen ga ik nog een biertje drinken en dan thuis de wedstrijd opnieuw bekijkenen analyseren.”

Emmen-uit

Zondag staat er alweer een training op het programma, dus lang kan de selectie van NAC niet genieten van de overwinning. “Maar ik vind wel dat we dat nu moeten doen. De ontlading bij iedereen die van de club houdt was echt fantastisch."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ook NAC-middenvelder Anouar Kali stond met een grote glimlach de pers te woord. "De ontlading in het stadion, het ontplofte na de 2-1 van Te Vrede. Dan zie je dat iedereen snakt naar een overwinning.” Kali merkt dat er veranderingen zijn in de laatste weken. "We hebben een lastige periode gehad, maar de laatste weken gaat het beter en je ziet ook dat we de stijgende lijn hebben ingezet."

Mooi voetbal

De middenvelder speelde met al geel op zak op het randje, maar dat deert hem niet. "Je kan niet je poot terugtrekken of niet in de duels komen. Daar hebben mijn teamgenoten niks aan. Mooi voetbal kan niet altijd. Het enige wat telt zijn de punten."

Tekst gaat door onder de tweet.

Bekijk hieronder het interview met de 'onwijs trotse' basisdebutant Marwin Reuvers. 'Ik zat er op een gegeven moment helemaal doorheen. Maar hier doe je het uiteindelijk voor.'