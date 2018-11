NAC niet langer hekkensluiter na knappe overwinning op Heracles: 2-1

BREDA - NAC heeft eindelijk de volle drie punten binnen. De hekkensluiter won met 2-1 van Heracles Almelo dat vierde staat. De ploeg snakte naar een overwinning, zei trainer Mitchell van der Gaag vooraf. Die kreeg de ploeg. Te Vrede maakte de winnende goal. De laatste plaats in de eredivisie is NAC nu overgedragen aan Groningen.

NAC won op 18 augustus voor de laatste keer in de eredivisie. De ploeg kwam op voorsprong na een goede actie van Luka Ilic die raak schoot, maar later in de wedstrijd geblesseerd uitviel.

Heracles had het moeilijk. Clubtopscorer Peterson, die in de voorgaande drie competitieduels ook al niet tot scoren kwam was amper gevaarlijk.

Na de pauze scoorde Kuwas met een strak afstandsschot en even wankelde NAC. De paal voorkwam een treffer van Peterson, waardoor de stand in evenwicht leek te blijven. Te Vrede besliste anders: 2-1.





Omroep Brabant hield de wedstrijd live bij. Lees het verslag hieronder nog eens terug.

We zijn klaar. Het is feest in Breda. NAC wint van Heracles dankzij een goal in de 88e minuut.









90' Sydney van Hooijdonk krijgt nog een paar speelminuten. Mounir El Allouchi gaat eruit.













89' Goal voor NAC. Te Vrede die al even op zoek is naar een goal schiet raak! Nog een paar minuten, dit moet de thuisclub uit kunnen spelen zonder schade. De fans staan er vol achter.

















82' Een goede actie van Mitchell Te Vrede, maar hij kan niet uithalen.









69' Debutant Reuvers gaat eruit, met Verschueren hoopt NAC de winst binnen te halen.









68' NAC probeert zich te herpakken.













60' Goal voor Heracles. Moet hekkensluiter NAC vandaag genoegen nemen met een punt?

























57' Vervelend voor doelpuntenmaker Ilic. Hij raakte in de eerste helft al geblesseerd en kan nu echt niet meer verder. Hij wordt vervangen door Korte.













52' Alsof ze op ijs spelen. Bij Heracles glijdt opeens iedereen uit. Het leidt tot een topkans voor El Allouchi, die de bal er niet inkrijgt.









46' Geen wissels bij NAC. Wel een wijziging bij Heracles: Drost is vervangen door Dalmau. In de rust werd oud-speler Kees Kuijs trouwens gehuldigd, een initiatief van het NAC Museum. De komende weken worden er nog meer NAC-legends verkozen. Het programmaboekje van vandaag is ook aan Kuijs opgedragen en er hangen spandoeken in het stadion om hem te eren.

















45' Rust met een 1-0 stand op het bord.













37' Doelpuntenmaker Ilic ligt kreunend van de pijn op de grond, in de zestien meter van Heracles. Hij wordt buiten de lijnen kort behandeld en kan weer verder. Iets later heeft ook Rossman van Heracles verzorging nodig, hij kan niet meer verder na een botsing met El Allouchi. Beiden gingen voor de bal.













30' Geel voor Kali.













21' NAC komt op voorsprong, het is Luka Ilic die de bal in een lastige hoek krijgt. De jonge Servische middenvelder wurmt zich door de defensie van Heracles en schiet raak. Een golf van ontlading in het Rat Verlegh Stadion. Het is de tweede wedstrijd op rij dat Ilic de openingstreffer maakt. Heracles staat trouwens vierde in de eredivisie, een opmerkelijk goede plaats.

















'10 Een goede kans voor Heracles. Het schot van Peterson wordt aangeraakt en gaat naast. Na de corner is er een kans voor Te Vrede die van dichtbij kan schieten.









9' NAC is de eerste tien minuten beter dan Heracles.





8'Een technisch hoogstandje in Breda. Panna!









Eerste kansje voor Heracles. Het schot verandert van richting waardoor de bal er bijna invliegt.

1' Te Vrede heeft afgetrapt.





Gianluca Nijholt is geschorst, hij wordt vervangen door Marwin Reuvers uit Stampersgat, die zijn basisdebuut maakt. Erik Palmer-Brown is achterin de vervanger van de geblesseerde Karol Mets.

Trainer Mitchell van der Gaag wordt trouwens in Portugese media genoemd als nieuwe trainer van Sporting Lissabon. Volgens insiders bij NAC is dat een onzinverhaal. Van der Gaag speelde als speler in Portugal.

































De supporters hebben er zin in. Voorafgaand aan de wedstrijd werd samen met supporters van de tegenstander iets gedronken.