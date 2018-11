Dief spuit met pepperspray, maar krijgt tas niet mee

Het slachtoffer kreeg pepperspray in zijn ogen gespoten (foto: Meesters Multi Media).

DEN BOSCH - Een man heeft zaterdagavond pepperspray in zijn ogen gekregen van een tasjesdief. De dader probeerde hem van zijn tas te beroven op de parkeerplaats van de Helftheuvelpassage in Den Bosch, maar ging er uiteindelijk zonder buit vandoor.

De politie laat weten dat het slachtoffer verder niet gewond is geraakt. Agenten doen onderzoek en zijn in gesprek met getuigen en de man.



De dader ging er na de mislukte straatroof vandoor in een witte auto met Duits kenteken. Het gaat om een man van ongeveer 1,75 meter lang. Hij droeg een spijkerbroek en zwart vest.