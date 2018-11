Deel dit artikel:













Ondernemer Den Bosch laat zich niet zomaar beroven en gaat achter dief aan Het slachtoffer kreeg pepperspray in zijn ogen gespoten (foto: Meesters Multi Media).

DEN BOSCH - Een tasjesdief heeft zaterdagavond geprobeerd een ondernemer van de Helftheuvelpassage in Den Bosch te beroven van zijn inkomsten. De dief spoot een soort van pepperspray in de ogen van de man en ging ervandoor. De ondernemer zette de achtervolging in en wist de buit weer te pakken te krijgen.

Geschreven door Maaike Cnossen

De ondernemer liep zaterdagavond rond 18.30 uur naar zijn auto die op de parkeerplaats stond ter hoogte van het cultureel centrum in de Helftheuvelpassage. Bij de auto aangekomen, draaide hij zich om en kreeg vloeistof in zijn gezicht gespoten, waarschijnlijk een soort van pepperspray. Dief ervandoor, buit blijft achter

Op hetzelfde moment pakte de dief de buit en ging ervandoor. De ondernemer liet het er niet bij zitten en zette de achtervolging in. Er ontstond een vechtpartij op de parkeerplaats. Toen heeft de overvaller blijkbaar eieren voor zijn geld gekozen, want hij liet de buit achter en vertrok in een witte auto. Inmiddels is duidelijk dat het om een auto met een vals dan wel buitenlands kenteken gaat. Het slachtoffer is niet gewond geraakt. De politie vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Door te bellen met 0900-8844 of (anoniem) 0800-7000. 0800-7000. De dader is ongeveer 1,75 meter en droeg een spijkerbroek en zwart vest.