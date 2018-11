Luuk de Jong zag PSV zwoegen én winnen tegen Vitesse: 'Het was geen makkie'

"Vitesse had na die rode kaart één taak: ons er niet meer doorlaten", vervolgt de aanvoerder van PSV. "Wij gingen misschien denken dat het goed zou komen tegen tien man. Dat mag niet, maar is wel menselijk. We kwamen er niet doorheen en konden de ruimtes niet vinden. Vitesse is ook gewoon een lastige ploeg."

LEES OOK: PSV wint met veel moeite tegen tiental van Vitesse

Uitschakeling in de beker

PSV verloor eerder deze week van RKC Waalwijk in het bekertoernooi, waardoor het uitgeschakeld is. Trainer Mark van Bommel stelde vooral reserves op. De Jong ging daar nog even op in. "We hadden ook met de reserves moeten winnen. Die beker is gewoon een prijs. De uitschakeling is zuur en jammer. We hebben vandaag gelukkig goed gereageerd en de overwinning gepakt."

Na elf speeldagen heeft PSV 33 punten in de eredivisie.