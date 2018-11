Zilveren plak voor Ranomi Kromowidjojo bij vlinderslag in Peking: 'Leerpunten van race meenemen'

PEKING - PSV-zwemster Ranomi Kromowidjojo verkeert in uitstekende vorm. Ze pakte zaterdag zilver bij het onderdeel vlinderslag bij de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Peking. Een dag eerder ging de gouden medaille al naar haar toe op de 50 meter vrije slag in 23,48.

'Kromo' kwam bij de vlinderslag één honderdste tekort in een direct duel met rivale Sarah Sjöström, die na 25,03 aantikte. ''Deze was erg close. Het blijven heel spannende battles tussen ons. Gelukkig heb ik nog Tokio en Singapore waar ik de leerpunten van deze race in mee kan nemen.’’

Voorbereiden op WK korte baan

Kromowidjojo zwemt na de wedstrijden in Peking ook nog wereldbekerwedstrijden in Tokyo (9-11 november) en Singapore (15-17 november). De drie wereldbekerwedstrijden in Azië vormen de laatste voorbereiding op de wereldkampioenschappen korte baan die van 11 tot en met 16 december in het Chinese Hangzhou op de kalender staan.

