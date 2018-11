Virgil van Dijk na topper: 'Ik had een hattrick moeten maken'

LONDEN - De topper in de Engelse Premier League tussen Arsenal en Liverpool heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Londen eindigde in 1-1. Virgil van Dijk speelde een uitstekende wedstrijd. Hij nam zijn ploeg op sleeptouw, maar miste wel drie gevaarlijke kopballen. "Ik had er drie moeten maken", zei Van Dijk volgens zijn trainer Jurgen Klopp na afloop.

Die nam bij het interview op de BBC zijn sterspeler in de maling. "Ik was geen goede voetballer, maar ik had er vandaag drie gemaakt. Ik had een hattrick gemaakt', lachte de Duitser. De coach gaf complimenten aan Van Dijk die onder meer belangrijk was met een 'geweldige voorzet'.

Van Dijk reageerde zelf ook op de wedstrijd via Twitter. "Ik ben teleurgesteld dat ik niet scoorde en dat we niet wonnen, maar we hebben wel een punt gehaald. Dank aan de fans. Nu moeten we ons focussen op de Champions League."









De fans waren in ieder geval lyrisch over het vertoonde voetbalspel van Van Dijk. Hieronder een kleine bloemlezing.