Nederlands onderonsje op komst: Michael van Gerwen tegen Van Barneveld Michael van Gerwen (foto: VI Images).

WENEN - Michael van Gerwen neemt het zondag in Wenen op tegen Raymond van Barneveld. Hij won zaterdag simpel van Damon Heta. De Australiër verloor zes legs op rij. Van Gerwen was oppermachtig: hij gooide zijn legs makkelijk uit en had een gemiddelde van 104.86 tegen 85.62 van Heta.

Geschreven door Malini Witlox

In de vierde leg ging Van Gerwen even in de fout en moest hij vrezen voor 3-1, maar ook Heta kon de partij niet uitgooien. "Een goede partij, morgen weer tegen Van Barneveld", zei hij na afloop. Hagenees 'Barney' won eerder op de dag nipt met 6-5 van Raymond Smith. Van Gerwen en Van Barneveld zijn de enige Nederlanders die in Wenen meedoen. Het was een veldslag bij de World Series of Darts in Wenen, waar sterdarters als Wright, Cross en Anderson zaterdag allemaal onverwacht uitvielen. LEES OOK: Michael van Gerwen gaat na wisselvallige World Series of Darts gewoon voor vierde eindzege.