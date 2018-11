Clubicoon Kees Kuijs in de watten gelegd en benoemd tot NAC-legend: 'Ik vind het prachtig!'

BREDA - Kees Kuijs is zaterdagavond tijdens de wedstrijd NAC-Heracles gehuldigd als NAC-legend. De oud-speler van de Bredase club was NAC-legend of the match, een nieuw initiatief van het NAC Museum om oude helden te eren. "Ik vind het geweldig, dit had ik niet verwacht", zegt de man die 259 officiële wedstrijden in NAC 1 speelde.

Kees Kuijs wist van te voren niet wat hij er van moest verwachten, maar al snelde straalde de 87-jarige oud-speler van NAC. De recordinternational van de Bredase club, met 43 interlands op zijn naam, kreeg rondom de wedstrijd een heuse VIP-behandeling van de vrijwilligers van het NAC Museum.

Bekijk de video en lees daarna verder.





Op de cover

Die hadden dan ook echt uitgepakt. Zo was er om te beginnen de opening van een speciale expositie over Kees Kuijs in het NAC Museum, een feest van herkenning voor de oud-linksback. Daarnaast zag hij dat zijn foto op de cover van het programmaboekje stond en dat er een mooi spandoek voor hem in het stadion hing. "Het is geweldig, heel mooi om te zien", zegt Kuijs, niet wetende dat er nog meer zou volgen.

Bekijk hier waarom Kees Kuijs NAC-legend of the match was en lees verder.

Aanvoerdersband met afbeelding Kees Kuijs

In de rust werd Kees Kuijs namelijk gehuldigd als NAC-legend. Hij kreeg een mooie onderscheiding uit handen van Peter Daalmans, de voorzitter van het NAC Museum. Maar het klapstuk kwam misschien wel na de wedstrijd.

In het supportershome overhandigde NAC-speler Menno Koch aan Kuijs de door hem tijdens de wedstrijd gedragen aanvoerdersband. Een speciale, want de afbeelding van Kees Kuijs stond er voor deze gelegenheid op. "Het is prachtig, ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn", aldus de man in de schijnwerpers.