De Kruikenzeiker is na 11/11 iédere dag te zien in de Tilburgse straten

TILBURG - Het idee is van de Tilburgse Irene Vermeulen, maar kunstenaar en stadsgenoot Marieke Vromans is de drijvende kracht. Zij heeft de partijen bij elkaar gebracht. En ervoor gezorgd dat op de 11e van de 11e, met een knipoog naar deze carnavalszondag, het eerste voetgangerslicht met een heuse kruikenzeiker wordt onthuld aan het Piusplein in Tilburg. In navolging van onder meer het Utrechtse Nijntje en de Amersfoortse Sofie.

Waar een wil is, is een weg. Toen kunstenaar Marieke Vromans hoorde over het idee van de kruikenzeiker in voetgangerslichten heeft ze direct contact gezocht met Irene. En er vervolgens haar eigen project van gemaakt. Dat was maart 2018. Nu, ruim een half jaar later, wordt het eerste voetgangerslicht met kruikenzeiker op de 11e van de 11e onthuld. Maar daar is wel iets aan vooraf gegaan.

Mensen en partijen meekrijgen

"Het belangrijkste was om de partijen die je nodig hebt om zoiets voor elkaar te krijgen, mee te krijgen. En dat is heel goed gelukt. Iedereen was direct enthousiast over het idee. Ik zie dat ook wel als mijn taak als kunstenaar, mensen bij elkaar brengen en samen iets moois en goeds doen voor de stad. Maar dit was wel een bijzondere uitdaging. Vooral om in relatief korte tijd, twee maanden, het geld bij elkaar te krijgen. Maar ook dat is gelukt."

Zes partijen hebben samen de kosten voor de elf 'kruikenzeikers-voetgangerslichten' voor hun rekening genomen: stichting Erfgoed Tilburg, Marketing Tilburg, Cupudo Tilburg, Carnavalsstichting Tilburg, Boekenschop en de gemeente Tilburg. Dat gaat om een bedrag van 9.555,00 euro voor ontwerp, ontwikkeling, productie, plaatsing, organisatie, onthulling en publiciteit. Die eerste elf heeft Tilburg dus in de pocket, maar hoe zit het met de rest van de verkeerslichten?

Een kruikenzeiker-voetgangerslicht adopteren

"Het is de bedoeling dat Tilburgse bedrijven en organisaties de voetgangerslichten zonder kruikenzeikers gaan adopteren. Op die manier hopen we er echt iets van alle Tilburgers en van de hele stad van te maken. De kosten? Ik schat iets van 500,- euro per voetgangerslicht."

De groene kruikenzeiker mag iedereen alvast aanschouwen. Op zondag 11/11 wordt de nu nog mysterieuze 'rode kruikenzeiker' onthuld. Waarschijnlijk door verkeerswethouder Mario Jacobs. Om 15.15 uur aan het Piusplein.