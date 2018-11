Deel dit artikel:













Raymond van Barneveld zit Michael van Gerwen dwars in Wenen Michael van Gerwen sneuvelt al in de tweede ronde van het EK darts.

WENEN - Michael van Gerwen heeft bij het World Series of Darts-toernooi in Wenen zijn Waterloo gevonden in de kwartfinales. Raymond van Barneveld was hem in de Nederlandse titanenstrijd met 10-8 de baas.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Barney nam al rap een 3-1 voorsprong, maar daarna kwam Van Gerwen ijzersterk terug en na vijf gewonnen legs op rij (6-3) leek de geweldenaar uit Vlijmen op weg naar de halve eindstrijd. De Hagenaar bleek echter opnieuw een hele taaie tegenstander voor Van Gerwen en was vooral scherp op de dubbels (77%). Bij 9-7 stribbelde de Brabander nog even tegen, maar daarna miste hij liefst vier pijlen om op 9-9 te komen en profiteerde Van Barneveld optimaal.