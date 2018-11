Deel dit artikel:













Eindhovenaar huurt Ferrari en scheurt met 130 kilometer per uur over 50-weg De snelheidsduivel testte een Ferrari uit (foto: ANP).

VELDHOVEN - Als je kort een Ferrari in het bezit hebt, moet je daar wel even het maximale uithalen. Dat moet een 38-jarige Eindhovenaar hebben gedacht die het voertuig voor een kwartiertje had gehuurd. Hij ging met 130 kilometer per uur over een weg waar je maximaal 50 mag.

Geschreven door Maaike Cnossen

De man scheurde over de Oersebaan in Veldhoven. Het verkeersteam van de politie betrapte hem. Uit de meting bleek hij gemiddeld 105 kilometer per uur te rijden, met dus een piek naar 130 kilometer per uur.



De Eindhovenaar is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. De politie heeft dat ingevorderd.