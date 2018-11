Heel de zaal heet Suzááánne: ruim 1500 naamgenoten bij speciaal concert VOF de Kunst

"Het is een goedmakertje", vertelt de Tilburgse frontzanger Nol Havens. "Al die jaren moesten ze ons nummer aanhoren, wanneer ze zich voorstelden. We vinden het ontzettend leuk om dit nu terug te doen."



En dat beeld herkent iedere Suzanne. "Ze zingen het heel vaak. Zelfs tijdens mijn vakantie in Turkije zong een man een Turkse versie, na het horen van mijn naam", vertelt Suzanne Havenaar (33) uit Tilburg. "Toch ben ik nog steeds blij met mijn naam", lacht ze.



Bekijk de video en lees verder.









Grotere zaal

De band had niet verwacht zoveel aanmeldingen te krijgen voor het speciale concert. Ze dachten 200 mails te krijgen, maar ruim 2500 Suzanne's wilden erbij zijn. "En dus hadden we een grotere zaal nodig", weet Havens. Daarom verhuisde het concert van Stairway to Heaven in Utrecht naar Tilburg. Uiteindelijk bleven er zo'n 1500 Suzannes over, die allemaal ook nog een partner meenamen.



Het concert begon en eindigde natuurlijk met het nummer Suzanne. Door het nummer stonden de Tilburgse frontman en zijn band in één klap bovenaan de hitlijsten. Ook wereldwijd had het nummer succes. En dat allemaal in het oprichtingsjaar van de band: 1983.



Het feestje is voor herhaling vatbaar. Havens: "Ook volgend jaar willen we deze dag weer tot Suzanne-dag bombarderen".