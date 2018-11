Ireen Wüst pakt drie wereldbekertickets: ‘Dit is goed genoeg voor nu'

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft zich dit weekend geplaatst voor drie afstanden (1.000, 1.500 en 3.000 meter) in het wereldbekercircuit. De Goirlese deed dat overigens zonder een race te winnen. ‘Dit is goed genoeg voor nu.’

"Het is november, ik heb drie tickets en dat was het doel. Nu kan ik verder groeien in dit seizoen”, zei Wüst in Heerenveen. Ze eindigde zondag op de 1500 meter als tweede achter Jutta Leerdam.

De 32-jarige Wüst was onder de indruk van alle prestaties dit weekend. "De jonkies komen eraan en dat is goed. Goed en leuk voor het schaatsen. Ook voor mij, want dat houdt mij scherp. In de breedte wordt er echt onwijs hard gereden."

Ntab

Dai Dai Ntab viel net als op de 500 meter buiten de top-5. De Oisterwijker eindigde met 1.09,31 weer als zesde en mist de eerste vier wereldbekers.