Succesvolle World Cup voor Ranomi Kromowidjojo: 'Erg blij mee!'

BEIJING - Ranomi Kromowidjojo heeft op de derde en laatste dag van de World Cup wedstrijden in Beijing goud gepakt op de 100 meter vrije slag.

De zwemster van PSV in Eindhoven versloeg Sarah Sjöström en Femke Heemskerk.''Erg blij mee! Het was weer erg close, maar gelukkig heb ik nu gewonnen. Ik kijk erg uit naar de volgende races in Tokio en Singapore. Het gaat eigenlijk per race en per dag beter. Ik heb er zin in'', meldde een opgetogen Kromowidjojo vanuit de Chinese hoofdstad.

In de wedstrijd zelf kwam de Zweedse in de laatste baan erg dichtbij. ''Ik lag op baan 2, dus niet echt tussen de andere vrouwen in. Maar ik kijk ook nooit en ben alleen bezig met m’n eigen race. Alleen in het begin zag ik wel in m’n ooghoek dat ik echt voor lag.''