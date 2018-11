A58 korte tijd dicht geweest bij Breda na ongeluk met twee auto's, drie hoogbejaarden gewond

BREDA - De snelweg A58 is zondagavond bij Breda tijdelijk dicht geweest na een ongeluk met twee auto's bij knooppunt Galder. Bij het ongeluk raakten drie hoogbejaarden gewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen en is geland op de A58.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg naar Breda en de weg was daarom dicht tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder. Verkeer richting Antwerpen of Vlissingen moest omrijden via de A27, A59 en A16.

Gebroken ribben

Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder van de auto waar de slachtoffers in zaten achterop hun voorganger reed. De drie inzittenden waren een 88-jarige vrouw uit Pijnacker, een 87-jarige dame van 87 en een 87-jarige man uit Haarlem.

Een van hen had meerdere gebroken ribben na het ongeluk, de andere twee raakten lichtgewond.