A58 weer open bij Breda na ongeluk met twee auto's

BREDA - De A58 is zondagavond bij Breda tijdelijk dicht geweest na een ongeluk met twee auto's bij knooppunt Galder. Bij het ongeluk raakten meerdere mensen gewond. Een traumahelikopter werd voor de gewonden opgeroepen en is geland op de A58. Hoe ernstig de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend.

Geschreven door Christel van der Meer

Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg naar Breda en de weg was daarom dicht tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder. Verkeer richting Antwerpen of Vlissingen moest omrijden via de A27, A59 en A16.