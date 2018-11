Warm weer op komst: heerlijk zachte herfstweek voor de boeg

EINDHOVEN - Een lenteachtige week was al voorspeld, maar het wordt nog mooier. Volgens Margot Ribberink van Weer.nl wordt het dinsdag 19 graden. "En dan is het toch al 6 november!"

Deze week wordt het volgens Ribberink bijzonder zacht, dankzij een zuidelijke stroming van de wind. "Dat is heel bijzonder in deze tijd van het jaar. Dinsdag kan het weleens 18 tot 19 graden worden. En dan is het toch al 6 november! Waarschijnlijk gaat er dus weer een record de boeken in dit jaar."