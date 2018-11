Deel dit artikel:













Scooterrijder glijdt uit bij spoorwegovergang: scooter geramd door trein Foto: Archief

ROOSENDAAL - Een trein is maandagochtend op een overweg in Roosendaal tegen een scooter gebotst. Het voertuig was zonder bestuurder op het spoor gekomen, nadat het slachtoffer was gevallen. Het scooterrijder raakte door de valpartij gewond.

Geschreven door Robert te Veele

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor tien bij de overweg op de Gastelseweg. Volgens de politie moest de scooterrijder in de remmen voor spoorbomen die dicht gingen. Door nog onbekende oorzaak ging hij onderuit en kwam op de weg terecht. De scooter gleed vervolgens het spoor op. Een passerende trein raakte het voertuig. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk reden er tijdelijk geen treinen tussen Oudenbosch en Roosendaal.