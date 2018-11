Deel dit artikel:













Beroerde competitiestart Helmond Sport is de op een na slechtste in Europa Teleurstelling bij Helmond Sport-middenvelder Bram Zwanen. (Foto: Orange Pictures)

HELMOND - In het Europese clubvoetbal wacht alleen de Bulgaarse club FK Vereja nóg langer dan Helmond Sport op de eerste competitiezege van het seizoen. De kwakkelende ploeg van trainer Rob Alflen bleef in de Keuken Kampioen Divisie in zijn eerste twaalf duels zonder winst.

Geschreven door Ramon Min

Inclusief vorig seizoen staat de reeks wedstrijden zonder zege van Helmond Sport zelfs al op achttien. Sinds de 2-1 overwinning op TOP Oss van 23 maart van dit jaar speelde de Helmonders zeven keer gelijk en leden elf nederlagen. Niet eerder in de clubhistorie kende de ploeg in competitieverband zo'n slechte reeks. Nóg zwakkere start in 2006/07

Als we puur kijken naar de resultaten vanaf de competitiestart, dan deed Helmond Sport het in seizoen 2006/07 nóg slechter dan nu. Destijds bleef de ploeg van toenmalig trainer Gerald Vanenburg in de eerste dertien speelronden verstoken van een overwinning. Pas tijdens de veertiende speelronde, thuis tegen FC Omniworld, konden spelers en fans om het eerste echte succes juichen: 2-0, door doelpunten van Esad Razic en Joost Habraken. Veel hielp die zege niet, want de drie daaropvolgende wedstrijden gingen stuk voor stuk verloren. Trainerswissel

De dramatische competitiestart van 2006/07 kostte Vanenburg uiteindelijk de kop. Hij werd begin 2007 vervangen door Mario Verlijsdonk. Die beëindigde de competitie met de Helmonders uiteindelijk op een achttiende plaats, nog boven FC Eindhoven en AGOVV. Roda JC volgende tegenstander

Komende vrijdag reist Helmond Sport naar het diepe zuiden voor het uitduel met Roda JC. Bij een gelijkspel of nederlaag evenaart de ploeg van Alflen de beroerde reeks van twaalf jaar geleden. De wedstrijd in Kerkrade begint om 20.00 uur.