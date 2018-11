Deel dit artikel:













Zwijmelen in poppodium 013: R&B succesformule Boyz II Men komt naar Tilburg De heren kwamen vijf jaar geleden voor het laatst in Nederland. (Foto: Poppodium 013)

TILBURG - De Amerikaanse R&B-groep Boyz II Men komt volgend jaar naar Tilburg. Vooral in de jaren negentig bestormden ze de hitlijsten met nummers als 'I'll make love to you' en 'End of the road'.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

Redacteur / Verslaggever

Vijf jaar geleden kwam de band voor het laatst naar Nederland. Toen brachten de mannen hun vocale harmonieën ten gehoren in de Melkweg in Amsterdam. Op 3 april komen ze terug, deze keer naar poppodium 013 in Tilburg. De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 10.00uur. Langstlopende nummer 1 hits

Boyz II Men schaart zich in een bijzonder rijtje artiesten als Elvis Presley, The Beatles en Mariah Carey als het gaat om langslopende nummer 1 hits. Met hun hit 'End of the road' stonden ze ruim vijftig weken op rij bovenaan de Billboard charts. Boyz II Men werd in 1995 opgericht en oorspronkelijk waren de heren met zijn vieren. In 2003 stapte een van de zangers om gezondheidsredenen uit de band.