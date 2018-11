Doelman HVV schiet vrije trap in de bovenhoek: 'Ik raakte hem totaal verkeerd'

HELMOND - HVV Helmond beleefde zondag een wonderbaarlijk duel in de vijfde klasse E, met een regen aan doelpunten, een fraaie comeback én een opvallende heldenrol voor de doelman. Deel 9 in de reeks 'Stelletje amateurs' over bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenissen in het amateurvoetbal.

Het duel tussen HSE en HVV Helmond van zondag was om meerdere redenen onvergetelijk. Niet alleen herstelde HVV zich met tien man van een 4-1 achterstand om uiteindelijk met 4-6 te winnen, er was ook een heldenrol voor Devindson Janzen, de eerste doelman van de ploeg. Hij benutte als veldspeler een vrije trap en gaf ook nog een assist.

Devidson had zo een groot aandeel in de eerste zege van HVV dit seizoen. We bellen voor tekst en uitleg met de hoofdrolspeler.

Een doelman die als veldspeler scoort, daar smullen we van in deze rubriek. Vertel!

Devidson Janzen: "Ik begon het duel met HSE op de bank, omdat ik last had van mijn lies. In de laatste fase van de wedstrijd viel er bij ons iemand uit met een schouderblessure, terwijl we al twee keer gewisseld hadden. Ik was de enige overgebleven wisselspeler, omdat we momenteel veel geblesseerden hebben. Toen heeft de trainer me voor de laatste vijftien minuten als diepe spits ingezet."

Wat was de stand op dat moment?

"Toen ik erin kwam, stond het 4-1 voor HSE. We gingen rusten met 2-1, maar kregen bij het begin van de tweede helft meteen wéér twee goals om de oren. Daar hebben we wel vaker last van. We beginnen vaak te slap aan de wedstrijd, denken wel even dat we met twee vingers in de neus winnen."

Toch winnen jullie het duel alsnog met 4-6. Jouw rake vrije trap zorgde voor de cruciale gelijkmaker.

"We kregen bij een 4-3 achterstand een vrije trap mee, op zo'n dertig à 35 meter van het doel. Eigenlijk stond een ploeggenoot al klaar om hem te nemen, maar de trainer riep dat ík hem moest nemen. Ik heb als keeper een aardige trap in de benen."

Zeg dat wel, want de bal zeilde prachtig in de rechter bovenhoek!

"Klopt, maar... dat was niet bewust. Ik raakte hem totaal verkeerd! Maar natuurlijk is het heerlijk dat die bal binnenvliegt. Daarna leverde ik ook nog de assist op de 4-6 van Appie Yahia. Ik wilde eigenlijk zelf schieten, maar Appie schreeuwde dat ie vrij stond. Toen heb ik de bal maar breed gelegd. Die bal raakte ik trouwens wél goed, haha. Na afloop hebben we goed feestgevierd: eerst in de kleedkamer, daarna nog in de kantine."

Hoe onwennig is dat, een doelman die ineens in de voorhoede terechtkomt?

"Ach, het komt eigenlijk neer op knokken. Hoe lager je speelt in het amateurvoetbal, hoe meer strijd je moet leveren, zeker in de vijfde klasse. Ik help het team graag op elke positie in het veld, maar het liefst sta ik toch onder de lat."