Nog niet gereserveerd voor het kerstdiner? Opschieten dan, want 'het is een gekkenhuis'

EINDHOVEN - Het is pas november, maar veel Brabantse restaurants zijn voor de kerst al helemaal volgeboekt. Bij restaurant Onsz in Valkenswaard bijvoorbeeld, hebben ze al sinds september geen enkel plekje meer vrij met de kerstdagen. “Sommige mensen reserveren een dag na kerst al voor het jaar erop.”

Ook bij restaurantketen 't Zusje is het 'een gekkenhuis'. "Al onze twintig filialen zijn al helemaal volgeboekt", vertelt medewerkster Antoinette van der Doelen. "Meteen na de zomervakantie kwamen er al reserveringen binnen. Echt een gekkenhuis."

Alledrie (bijna) vol

Datzelfde geldt voor de andere filialen van Onsz, in Oss en in Berkel-Enschot. “In Oss zitten we ook al weken helemaal volgeboekt, in Berkel-Enschot zijn nog maar een paar plekken”, aldus de medewerker.

Nog niet alle restaurants zitten al helemaal vol natuurlijk. Maar uit een rondvraag blijkt dat het óveral druk is. Bij Le Meridien in Den Bosch komt het iets later op gang. “We hebben al aanvragen maar meestal zien we dat het na sinterklaas echt op gang komt.” Bij Lundi in Eindhoven is het ‘best wel druk’ met de reserveringen voor kerst, maar volgens de eigenaar is dat voor hen standaard.

Wachtlijst

Gelukkig voor de mensen die liever geen maanden van tevoren aan de telefoon hangen voor een reservering, werken veel restaurants met een wachtlijst. "Mensen kunnen zich bij ons inschrijven voor die wachtlijst. Als er iemand annuleert, krijgen ze een sms'je", legt Van der Doelen uit. Ook die wachtlijst is elk jaar weer druk, vertelt ze. Toch echt te laat met reserveren dit jaar? Thuis gourmetten kan natuurlijk ook nog altijd.